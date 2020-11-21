نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان يسلم 100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر 100 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور سعيد عبد الراضي مدير المديرية.وقال الوزير: إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.



ولفت الوزير إلي أن الرئيس السيسى، أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة فى فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى.