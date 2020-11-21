كل ما تريد معرفته عن قمة برشلونة وأتليتكو مدريد قبل مواجهة اليوم

يستضيف نادي أتليتكو مدريد اليوم نظيره برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإسباني "لاليجا".
وتواجه الفريقين من قبل في 200 مباراة بجميع البطولات، كان برشلونة صاحب الغلبة بـ 91 انتصار، بينما حقق أتليتكو 61 انتصار، وكان التعادل حاضر في 48 مباراة، وتحمل مواجهة اليوم رقم 201، حيث كانت أخر مواجهة بين الفريقين يزم 30 يونيو الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
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واستطاع برشلونة أن يهز شباك الأتليتك في 380 مناسبة، بينما يملك أتليتكو مدريد 293 هدف في شباك الفريق الكتالوني.
ويحتل أتليتكو المدريد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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