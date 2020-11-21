كل ما تريد معرفته عن قمة برشلونة وأتليتكو مدريد قبل مواجهة اليوم

يستضيف نادي أتليتكو مدريد اليوم نظيره برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإسباني "لاليجا".

وتواجه الفريقين من قبل في 200 مباراة بجميع البطولات، كان برشلونة صاحب الغلبة بـ 91 انتصار، بينما حقق أتليتكو 61 انتصار، وكان التعادل حاضر في 48 مباراة، وتحمل مواجهة اليوم رقم 201، حيث كانت أخر مواجهة بين الفريقين يزم 30 يونيو الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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