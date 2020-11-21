الأهلي يعلن جاهزية لاعبي الفريق أجاي ومحمد هاني

أعلن النادي الأهلي جاهزية جونيور أجاي ومحمد هاني، لمباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر، بعد تعافيهم من الإصابة و الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.

وقد أصيب محمد هاني أثناء تواجده في معسكر المنتخب بجزع في الركبة من الدرجة الأولي، وتعرض جونيور أجاي للإصابة أثناء مران الفريق في التقسيمة التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر على هامش المران الجماعي للفريق.

ويستعد نادي القرن اليوم لمبارته أمام ابو قير للأسمدة التي من المقرر تقام في مساء اليوم علي استاد برج العرب في تمام الساعة الخامسه مساءً.

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والجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز في أخر مباراة له في كأس مصر في الدور16 امام نادي الترسانه بنتيجة 2/1 لصالح القلعه الحمراء.

