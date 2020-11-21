ماجد المصري يكشف نتيجة المسحة الثانية لزوجته بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشر الفنان ماجد المصري، صورة له برفقة زوجته رنا عطية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، للكشف عن نتيجة المسحة الثانية جراء إعلانها إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب المصري، على الصورة قائلاً:"الحمد لله والشكر لله، عملنا المسحه التانيه لرنا، وطلعت سلبية، وحمد لله علي سلامتك"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

كانت قد أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الأخر"، الذي يعرض حالياً على شبكة قنوات cbc، بطولة نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش .