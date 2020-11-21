أرضية ملعب برج العرب "بخير" جاهزة لاستقبال الأهلي وأبوقير (صور)

انتاب البعض القلق حول صلاحية أرضية ملعب برج العرب لاستقبال المباريات، خصوصا في ظل الطقس المتقلب الذي تعيشه مصر في تلك الفترة، وخاصةً الأسكندرية والتي تعاني من أزمات بسبب هطول الأمطار و "نوة المكنسة"، التي تأتي في هذا الوقت من كل عام لتجتاح عروس البحر المتوسط.
ولكن على عكس التوقعات فأرصية ملعب برج العرب في أحسن حال حتى الآن، جاهزة لاستقبال مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة والتي تقام بعد دقائق من الآن.
ويواجه الأهلي فريق أبوقير للأسمدة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، ليواجه الفائز منهم فريق الاتحاد الاسكندري.
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ومن ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المباراة بالتشكيل الٱتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمود وحيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - العربي بدر.
الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أحمد الشيخ.
الهجوم: أليو بادجي.
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