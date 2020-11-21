التعليم العالي: امتحانات الفصل الأول بالجامعات في موعدها.. ومعاقبة المخالفين

أكد وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أكد عبدالغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

واستمع المجلس للعرض التقديمي الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية واشتراك الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية في ضوء التكليفات الرئاسية، كما تم عرض الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز عدد 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

إقرأ أيضًا.. أسامة هيكل:لابد من مواكبة الإعلام للتطور السريع فى التكنولوجيا