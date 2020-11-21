خطف الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل الأضواء في أول ظهور لهما بعد الصلح، في حفل غنائي لتامر داخل زيد بارك مساء أمس الجمعة.
شهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن مثل حلا وهنا شيحة ومحمد الشرنوبي ومحمد مكاوي، وغيرهم العديد.
كانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية توتر في علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب غيرة بسمة التي كانت السبب الأول في إعلانها الإنفصال من تامر حسني.
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أثارت رسائل تامر حسني وبسمة بوسيل، حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتصدر الثنائي التريند بعد محاولة تامر حسني لمصالحة بسمة بوسيل عبر منصات السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الأزمة الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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