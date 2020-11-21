وزيرة التخطيط تتفقد معرض القاهرة للاتصالات "CAIRO ICT2020"

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ قليل جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ24 والتي ستنعقد غدًا الأحد 22 من نوفمبر وحتي 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.
والتقت السعيد خلال جولتها التفقدية بفريق العمل القائم علي جناح الوزارة ووراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المعرض والتي ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الوزارة تشمل منظومة البنية المعلوماتية المكانية، تطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض حوالي 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.
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