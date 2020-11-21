وزير التنمية يوجه المحافظين بسرعة شفط تراكمات المياه من الشوارع

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، المحافظين بسرعة استكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى ومحيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.





وتلقى شعراوى اليوم السبت، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التى تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة فى محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة.

وطالب وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم خاصة فى المحافظات التى من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة.

وأكد أهمية تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحى لسرعة شفط تراكمات المياه فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين فى المحافظات التى تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخى الحيطة والحذر فى تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.

ووجه شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

وأشار تقرير غرفة العمليات بالوزارة إلى استمرار جهود محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والشرقية فى رفع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى.