صور.. القباج تشهد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر بالمنيا

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جدة - نرمين السيد - وكان صندوق تحيا مصر، أطلق القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضى، فى العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظى المنيا ودمياط محتويات القافلة، كما أطلعوا على طرق توزيعها لضمان وصولها للأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا.
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