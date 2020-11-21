4 أساقفة يدشنون كنيسة الملاك بدير الشايب بالأقصر

جدة - نرمين السيد - احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، اليوم السبت، بتدشين كنيسة الملاك، وذلك بيد أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس، وبمشاركة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، والأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت.





جرت صلوات التدشين، بحسب الترتيب الطقسى بالكنيسة القبطية، قبل بدء القداس الإلهى، الذى تولى خدمته الأنبا سلوانس. وتم تدشين أربعة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الملاك ميخائيل ومذبح آخر على اسم النبيين إيليا وإشعياء، والمذبح الثالث على اسم القديس الأنبا بولا أول السواح، والمذبح الأخير على اسم القديس الأنبا متاؤس الفاخورى.

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