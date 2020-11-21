جدة - نرمين السيد - والدول المشاركة فى التدريب المشترك بالإضافة إلى مصر، هى جيوش كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومملكة البحرين، والسودان. ويقام التدريب العربى المشترك فى الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. برومو التدريب المشترك سيف العرب بمشاركة جيوش 6 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.