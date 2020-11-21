لمدة أسبوع .. غلق جزئى لكوبرى 6 بطريق الواحات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، عن صيانة الفواصل العرضية لكوبرى 6 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة، مما يستلزم إجراء غلق جزئى لـ "كوبرى 6" لمدة أسبوع ينتهى يوم الخميس المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساءً طوال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.





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