رئيس الوزراء يستعرض التصور النهائى للاشتراطات البنائية وقواعد إصدار رخص البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية. وكانت الحكومة قد استعرضت مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.

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