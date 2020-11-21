أهم الأخبار.. سيدة المطر تجتاح تويتر.. تحذيرات جديدة من الأرصاد.. افتتاح قمة الـ 20.. ترامب يهدد أمريكا

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:
نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه كورونا بمستشفى المبرة بورسعيد
هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر .. ورد سريع من وزارة التضامن الاجتماعي
الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة على السواحل
توتنهام يستضيف مانشستر سيتي في قمة خارج التوقعات بالدوري الإنجليزي
ترامب يهدد الأمن القومي الأمريكي ويمنع بايدن من الإطلاع على الإحاطات الاستخباراتية
الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: 2020 عام استثنائي وجائحة كورونا صدمة غير مسبوقة
الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى تيجراي
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