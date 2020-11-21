أخبار مصرية

أهم الأخبار.. سيدة المطر تجتاح تويتر.. تحذيرات جديدة من الأرصاد.. افتتاح قمة الـ 20.. ترامب يهدد أمريكا

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نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه كورونا بمستشفى المبرة بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى المبرة التابعة للهيئة ببورسعيد.. المزيد 

هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر .. ورد سريع من وزارة التضامن الاجتماعي

في ظل موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية بالأمس، انتشرت صورة لسيدة تبيع الترمس على إحدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات.. المزيد

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأحد، على القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح معتدلة.. المزيد 

توتنهام يستضيف مانشستر سيتي في قمة خارج التوقعات بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي "جوزيه مورينيو"، غريمه مانشستر سيتي بقيادة "جوسيب جوارديولا" اليوم، السبت، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة رقم 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. المزيد

ترامب يهدد الأمن القومي الأمريكي ويمنع بايدن من الإطلاع على الإحاطات الاستخباراتية

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية إن نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب وعضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس شاركت في إعداد إحاطة سرية قدمتها لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.. المزيد 

الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: 2020 عام استثنائي وجائحة كورونا صدمة غير مسبوقة

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20، وقال الملك سلمان في خطاب بمناسبة ترأس السعودية قمة مجموعة العشرين هذا العام: "يطيب لنا أن نرحب بكم في قمة الرياض.. المزيد

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى تيجراي

طالبت الأمم المتحدة سلطات إثيوبيا بفتح ممرات إنسانية إلى إقليم تيغراي شمال البلاد، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الإثيوبية والمتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".. المزيد 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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