نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان يشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر.. ويكرم المنشآت الفائزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة 15منشأة سياحية بالمحافظة، كما قام الوزير بمنح كأس التميز للمركز الأول لفندق تروبيل سهل حشيش، شهادات تقدير للمركزين الثاني والثالث لفندقي جنجل أكوا بارك، وشيراتون ميرامار الجونه، ودرع لفندق "صن دايز" الفائزين بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت، كما منح درع وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، وسعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالغردقة.



يأتي ذلك خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر للقاء الصيادين لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وتسليم شهادات أمان، وعقود عمل لذوي القدرات الخاصة.

وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.



وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمل جاهدًة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوك حياتيّ وواقعٍ معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.



وأضاف: نسعى كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية.



ومنح الوزير شهادات تقدير لمدير مديرية القوي العاملة السابق أحمد محمود نصر الدين، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية السابق ناجح حامد آدم. الذين بلاغا السن القانونية، وأحيلا إلى التقاعد، تقديرًا لما بذلوا من جهد، فضلا عن شهادات تقدير لـ أحمد مصطفي شعبان بفندق باتريوس اكوابارك، هشام وهبي سعد الدين بمجموعة فنادق ميريت لجهودهم المتميزة في تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.