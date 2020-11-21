أخبار مصرية

غلق جزئي لكوبري "٦" بطريق الواحات لمدة أسبوع لصيانة الفواصل العرضية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئي لكوبري "٦" بطريق الواحات لمدة أسبوع لصيانة الفواصل العرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن محافظة الجيزة، عن قيام شركة المقاولون العرب بصيانة الفواصل العرضية لكوبري "٦" بطريق الواحات نطاق مدينة ٦ أكتوبر "بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة".

مما يستلزم أجراء غلق جزئي لكوبري " ٦" لمدة " أسبوع " تنتهي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦ علي أن تكون الأعمال من الساعة ٨ صباحآ وحتي الساعة ٨ مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

وتنوه محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا