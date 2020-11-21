نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق انتخابات صندوق التكافل للعاملين بالأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت، بمجمع مدينة نصر الأزهري النموذجي، انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف.

حرص القائمون على العملية الإنتخابية، على الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طبقا لتعليمات وزارة الصحة، حفاظا على المشاركين فيها، وسط حالة من الإقبال للمشاركة في انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين للعاملين بالأزهر الشريف.

كان مجلس إدارة الصندوق قد دعا جميع العاملين بالأزهر الشريف بقطاعاته الرئيسة ومناطقه المختلفة بحضور الجمعية العمومية غير العادية للنظر في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للتجديد الثلثي للأقسام (القسم الرابع ويضم "المجلس الأعلى ـ قطاع المعاهد الأزهرية ـ مجمع البحوث الإسلامية ـ مدينة البعوث الإسلامية"، القسم الخامس ويضم "الغربية ـ المنوفية"، القسم السادس ويضم "الدقهلية ـ الشرقية")، ويختار الناخب من ورقة التصويت الموجود بها قسمين "مرشح واحد من كل قسم، على أن يكون التصويت عن طريق الرقم القومي ورقم السجل.

يذكر أن صندوق التكافل للعاملين بالأزهر الشريف، قد أنشئ بموافقة المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 97 المنعقدة بتاريخ 1771991، وبقرار شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق رقم 673 لسنه 1991 بتاريخ 22 ديسمبر 1991، بهدف خلق وعاء تأميني يضمن لهم توافر مبالغ إضافية ذاتية يحصل عليها العضو عند الوفاة أو العجز أو الإحالة للمعاش لتوفير العيش الكريم والحياة الآمنة بالإضافة لما يحصل عليه من صندوق التامين والمعاشات الحكومي.