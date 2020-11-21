النائبة هند جوزيف: الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

طالبت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، بضرورةً تكثيف جميع الجهود واتخاذ الخطوات الاحترازية على كافة المستويات لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين المجتمع، داعيةً جميع المواطنين إلى مواصلة الحرص وعدم التراخي في تطبيق الإرشادات والإجراءات الاحترازية وضرورة اتباع القرارات الصادرة من الجهات الرسمية، والابتعاد عن كافة التجمعات لتجنب الإصابة بالعدوى أو نقلها للآخرين.

وطالبت جوزيف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية اللازمة للحد من انتشار الفيروس مع أهمية اتباع معايير التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي وعدم لمس الأسطح قبل تعقيمها، ومحاولة عدم لمس الوجه، والاهتمام بالنظافة من خلال الاستمرار بالالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين باستمرار، وتنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيداً بصورة دورية، وتغطية الفم عند السعال أو العطس والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة مع ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات وخاصة بالاماكن المغلقة والغير جيدة التهوية.

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وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والدولة المصرية هو واجب وطني للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.