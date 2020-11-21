النائب حسام الخولي: "كمامة وتباعد وعدم سلام وقبلات" مش حاجة صعبة لتجنب الإصابة

ناشد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقال الخولي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في زمن الكرونا العالمي الدعوات مطلوبة، بس الحيطة والحذر والإجراءات الوقائية مطلوبة. إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات في شكلها النهائي لمجلس الشيوخ

وتابع: "كمامة، وتباعد، وعدم سلام وقبلات، وغسيل يدين بصفة دورية، مش حاجه صعبة، وربنا الحافظ".

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