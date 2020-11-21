مشاركة فعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قمة مصر لريادة الأعمال

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكون من النائب محمود ترك، والنائب أكمل نجاتي، والنائبة رشا أبوشقرا، والنائبة غادة علي، والأستاذ محمد شلبي، في منتدى قمة مصر لريادة الأعمال، والذي يعقد في أسوان في الفترة من ٩-١١ نوفمبر، ضمن فاعليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.
كما شاركت النائبة غادة على متحدثًا في اليوم الأول من المؤتمر، وذلك في جلسة تمكين المرأة، والتنمية الاقتصادية، وجلسة التنسيقية، وكذلك في جلسة التسويق الشخصى لشباب رواد الأعمال، إلى جانب مداخلات ثرية لكل من النائبة رشا أبو شقرة، ومحد شلبي عضو التنسيقية.
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وفي اليوم الثالث بالمؤتمر، شاركت النائبة غادة على كعضو لجنة تحكيم للمسابقة الدولية لرواد الأعمال والمشروعات.
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