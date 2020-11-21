دراسة حديثة تكشف خطورة التعرض لدخان السجائر مع إنتشار فيروس كورونا

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أجرى الباحثون الدراسة على 5 أفراد غير مصابين وحصلوا على الخلايا المبطنة لمجرى الهواء وعرضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب الاختبار ومن ثم قاموا بتعريض جميع الخلايا لفيروس كورونا.

وأوضحت نتائج التجربة أن الخلايا التي تعرضت للدخان كانت أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت بريجيت جومبيرت التي شاركت في البحث: "إذا اعتبرت الممرات الهوائية مثل الجدران العالية التي تحمي قلعة فإن تدخين السجائر يشبه إحداث فجوات في هذه الجدران".

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

