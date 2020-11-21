فوز الشيخ محمود الخشت بمنصب نائب نقيب القراء

أعلنت نقابة القراء، فوز الشيخ محمود الخشت بمنصب نائب النقيب بالاجماع، والشيخ صديق محمود صديق المنشاوى بمنصب أمين عام النقابة بأغلبية الأصوات، والشيخ عبد الباسط عمارة بمنصب أمين الصندوق، وتفويض الشيخ محمد عبد الموجود خليفة لتسيير أعمال المشرف العام.

وأوضحت أنه في بداية الجلسة التي عقدت، السبت، طالب الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، الحضور بقراءة الفاتحة إلى روح الشيخ محمد محمود الطبلاوى، وتققدم رسالة شكر باسم المجلس للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لوقوفه ودعمه الدائم للنقابة.

وقال حشاد، إن نقابة القراء تضم صفوة أهل القرآن الذين اصطفاهم الله تعالى، واستودع فى قلوبهم نورا ليقوى به وحدتنا، ونشرف بأن يكون المجلس بكامله وأنا فى المقدمة خادمين للقرآن وأهله وأصحاب المعاشات، ولابد وأن نتخلق بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون بحق ممن يستحقون شرف حملة أمانة كتاب الله تعالى.

وزف الشيخ حشاد البشرى لأهل القرآن وأصحاب المعاشات، برفع قيمة المعاش بنسبة 15% تصرف بدءا من الأول من يناير 2021م.

ومن جانبه قال الشيخ محمود الخشت –نائب نقيب القراء:"أعاهد الله تعالى على أن أظل وفيا مخلصا للقرآن الكريم وأهله، وسأعتبر نفسى جنديا يعمل بجد واجتهاد لنصرة أصحاب الحاجات من أهل القرآن وأصحاب المعاشات".

من جانبه وجه الشيخ صديق المنشاوى الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة ووعد بأن يظل خادما لجميع أهل القرآن، وأنه لم ولن يتوانى لحظة عن النقابة التى يعتبرها بيته الأول.

وقال الشيخ عبد الباسط عمارة: لقد جاء اليوم الذى نرد ماعلينا من جميل لأهل القرآن، بأن نلتف حول نقيبنا من أجل إعلاء نقابتنا بما تضمه من كوادر محترمة من أهل القرآن الكريم بالداخل والخارج.

وتمنى الشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام للنقابة دوام التوفيق للشيخ حشاد والجهاز المعاون له، مؤكدا على أنه يسعده تواجده بمجلس إدارة النقابة وهدفه خدمة القرآن وأهله وفى المقدمة أصحاب المعاشات.