عدلي القيعي يهزم الكورونا ويغادر المستشفى

أعلن إبراهيم المنيسي، الكاتب الصحفي ومقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، عن تعافي عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وشريكه في تقديم برنامج ملك وكتابة، ومغادرته المستشفة بعد ثبوت تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب المنيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الحمد لله.. المهندس عدلى القيعي والسيدة حرمه غادرا المستشفي الآن بعد شفائهما بحمد الله وجاءت عينتهما اليوم سلبية ليخضعا للعلاج الاستشفائي بالبيت.. وطلب إبلاغكم جميعا السلام والشكر".

وكان القيعي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، على إثر إصابة نجله، ودخل القيعي إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، وأخذ الرعاية الكافية.

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على الجانب الآخر ضرب كورونا الفريق الأول بالنادي الأهلي بعدما خضع الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا"، وصالح جمعة للعزل الصحي بعدما ثبت إيجابية المسحة الخاصة بهم للكشف عن فيروس كورونا.

