السودان تصطدم مع إثيوبيا: طريقة تفاوضكم في سد النهضة غير مجدية

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا صحفيا، أعلنت فيه قرار عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية تأكيدا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة ولأن الطريقة التي اتبعت في الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.

وتضمن البيان حسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية، واس، "قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠".

وأكد البروفسير ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، في رسالة بعث بها للدكتور سليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.

إقرأ أيضًا.. الملك سلمان: 21 تريليون دولار لدعم اقتصاد أفراد وشركات المملكة



وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.