رئيس البرلمان العربى يشيد برئاسة السعودية لقمة العشرين.. يعكس دورها الريادى

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، استضافة المملكة العربية السعودية قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا.

وأشاد العسومى فى بيان صحفى، بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التى بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير عوامل النجاح لهذه القمة التى تعول عليها دول العالم لدفع التعافى الاقتصادى العالمى والحد من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن استضافة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين فى ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد الدور الريادى العالمى للمملكة العربية السعودية فى قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد العالمى، وإيجاد توافق دولى حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفى مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمى والرعاية الصحية والتعليم.

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