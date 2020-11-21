نتيجة مباراة الأهلي وأبوقير .. الأهلي يسجل الهدف الأول

استطاع النادي الأهلي تسجيل هدفه الأول في مباراته ضد أبوقير للأسمدة، بعد مرور ربع ساعة فقط، من بداية الشوط الأول، عن طريق المخضرم وليد سليمان.

وجاء الهدف بعد تمريرة من محمود وحيد إلى أحمد الشيخ لكن قطعها مدافع أبو قير للأسمدة، وارتدت إلى وليد سليمان الذي سددها قوية للغاية في الزاوية اليمنى وارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وبدأ بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – العربي بدر.



الوسط: حمدي فتحي – أحمد نبيل – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو.