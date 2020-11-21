قيادي بمستقبل وطن: الاستهانة بالإجراءات الوقاية بجولة إعادة انتخابات النواب سيتسبب في كارثة

دعا الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، الناخبين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية أثناء عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وحذر من أن التهاون في الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية سيتسبب في كارثة وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ لمعدل الإصابات اليومي نتيجة وجود احتمالية كبيرة من وجود موجة ثانية من هذا الفيروس.

وأكد سوس، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة دخلت في تحدي كبير بالمرور بهذه الانتخابات في مناخ آمن وصحي على الناخبين، مشيدا بمجهودات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الجهات المعنية للمحافظة على سير العملية الانتخابية دون الإضرار بصحة المواطنين وذلك بالمرحلة الأولى والثانية من الانتخابات وقبلها في انتخابات الشيوخ.

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وطالب سوس، الناخبين بضرورة ارتداء الكمامة ومنع دخول أي ناخب إلى اللجان الانتخابية بدونها حفاظا على سلامة سير العملية الانتخابية وعدم التأثير سلبيا على المعدل اليومي للإصابات، مشيرا إلى أن مصر مازلت في مرحلة تواجد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستدعي استمرار تطبيق إجراءات الحماية من الفيروس على نطاق موسع في جميع المناطق بالدولة. وطالب سوس، الناخبين بضرورة ارتداء الكمامة ومنع دخول أي ناخب إلى اللجان الانتخابية بدونها حفاظا على سلامة سير العملية الانتخابية وعدم التأثير سلبيا على المعدل اليومي للإصابات، مشيرا إلى أن مصر مازلت في مرحلة تواجد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستدعي استمرار تطبيق إجراءات الحماية من الفيروس على نطاق موسع في جميع المناطق بالدولة. وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية التعامل بجدية مع توجيهات الحكومة المصرية وتعليمات منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى تخوفات من عودة انتشار الفيروس بشكل أشرس وهو ما يستدعي الحرص المضاعف على إجراءات الحماية.

كما حذر من النتائج الصحية والاقتصادية الخطيرة التي قد تترتب من جديد حال عودة الفيروس للانتشار بشكل موسع كما حدث قبل بدء تراجع منحنى الإصابات، ونتائح عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية ستكون خطيرة للغاية على كافة المستويات.