نتيجة مباراة الأهلي وأبوقير .. الأهلي يضرب بالثاني وكارت أحمر

تحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول والمباراة، بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، وثبوت لمسة يد لمدافع أبو قير "إبراهيم ريعو" داخل منطقة الجزاء، والذي حصل على كارت أصفر ثاني في المباراة، ليتحصل على "الأحمر" ويُطرد من المباراة.

وتصدى وليد سليمان لضربة الجزاء، وقام بتسجيلها بطريقة رائعة على يمين حارس المرمى، ليعلن عن الهدف الثاني للأهلي، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح النادي الأهلي.

وبدأ بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – العربي بدر.



الوسط: حمدي فتحي – أحمد نبيل – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو.



ويواجه الأهلي فريق أبوقير للأسمدة – فريق دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق الاتحاد السكندري بالدور المقبل.

