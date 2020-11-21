الجامعة العربية تستنكر تصنيف أمريكا لمنتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية.. غير قانونى

وصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على تصنيف الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية" بأنه "غير قانونى".

وقال أبو على، فى تصريح صحفى اليوم السبت، "إن فصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الإدارة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيز الانفصال والانقسام الفلسطينى وإخضاع الشعب الفلسطينى للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته".

وأضاف أن هذا الإعلان هو بمثابة مخالفة لالتزام المجتمع الدولى بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، موضحا أن هذه الخطوة تستدعى تحركا فوريا على الصعيد الدولى ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة.

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وأشاد بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى القاضى بوجوب تمييز منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية عن المنتجات الإسرائيلية.