أحمد حاتم يواصل تصدره "التريند".. والجمهور: "الدقن طلعت أخطر من المكياج"

لايزال الفنان أحمد حاتم يحير جمهوره بشأن شكله الجديد، الذي استغنى فيه عن لحيته وشاربه وشبهه البعض بآسر ياسين وآخرين بمحمود حميدة، والبعض الأخر بأحمد الفيشاوي.

نشر أحمد حاتم صورة جديدة له بشكله الجديد وعلق عليها "ملك الخواتم"، لتث3ير ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد حاتم



سخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أحمد حاتم لينال العديد من التعليقات الساخرة على إطلالته الجديدة، وكتب الفنان عمرو وهبة "فين حاتم يا لص"، وكتبت الفنانة بشرى "مين ده أحمد فين".

تحيا مصر رصد العديد من التعليقات المتداولة على صور الفنان أحمد حاتم بعدما أزال لحيته معلقين عليها، قائلين: "الدقن طلعت أخطر من المكياج.. مين دة".

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الجدير بالذكر، أن يُعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم فى دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎