الأنبا برسوم يرسم 12 راهبة لدير العذراء والملاك ميخائيل بديروط

جدة - نرمين السيد - احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بانضمام 12 راهبة جديدة لمجمع راهبات الدير، وذلك فى مناسبة عيد الملاك ميخائيل الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم السبت.





وصلى الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط ورئيس الدير صلوات إقامة الراهبات الجديدات اليوم، ثم تولى بعدها خدمة القداس الإلهى. كانت الراهبات الجديدات قضين فترة الاختبار الرهبانى المقررة، قبل ارتدائهن الزى الرهبانى اليوم، وهن: الأم مارسلينا، الأم بيلاجيا، الأم سابينا، الأم سيرافيا، الأم تكلا، الأم ديمترا، الأم ايسوزرا، الأم اسطفانا، الأم فيرونيكا، الأم ابولونيا، الأم بيامون. وشارك فى الصلوات عدد من كهنة إيبارشية صنبو وديروط ومجمع راهبات الدير.

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