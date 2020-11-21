إلغاء إجازات التفرغ الدراسى للأطباء .. ننشر قرارات المجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان، على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة، الذى تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهورى.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر، لجاهزية المستشفيات الجامعية، وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة، بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية.

وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.

واستمع المجلس للعرض التقديمى الذى قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية، واشتراك الجامعات الحكومية فى إنشاء الجامعات الأهلية فى ضوء التكليفات الرئاسية.

كما تم عرض الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

وشهد الاجتماع عرض الموقف الحالى للمشروع القومى لوضع الاشتراطات البنائية، وضبط العمران بالمدن المصرية، حيث تتولى الجامعات كل فى محافظة تابعة لها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات، وضع اشتراطات وضوابط العمران، من خلال معايير تخطيطية تتضمن الكثافة السكانية والبنائية وعلاقتها بالخدمات الأساسية والمرافق وشبكات البنية الأساسية والطرق وصولا الى تحديد اشتراطات عمرانية تعمل على تحسين جودة الحياة بالمدن المصرية.

ووافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسى للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان، المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه بكليات الطب، فى الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم فى مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، لهذا العام فقط.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباى.

ووافق المجلس أيضا على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمى لمكافحة الفساد، لرفع الوعى بمخاطر الفساد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجان متخصصة، تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعى بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.

واستعرض المجلس ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التى عقدت فى بغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020، والتى شهدت اتفاق الجانبان على تبادل الخبرات للأساتذة بالجامعات المصرية والعراقية.