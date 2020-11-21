عاجل .. الرئيس يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا

جدة - نرمين السيد - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بالتهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهى الجهود التى أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

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