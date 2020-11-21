عاجل .. مدبولى : عرض تصورات الاشتراطات البنائية النهائية على رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، واللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.





وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولى الجهات المعنية، والجامعات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك فى هذا الملف على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى تضمنت، اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضى للاستعمال السكنى من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.

واستعرض الوزير كذلك إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بالإضافة لذلك تطرق الوزير إلى الهيئة التى ستشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.

وعرض اللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء، كما استعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المبانى التى تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع فى البناء، إلى جانب مقترحات حول المبانى التى تم استصدار تراخيص لها و تم الشروع فى البناء.