وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولى الجهات المعنية، والجامعات المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك فى هذا الملف على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى تضمنت، اشتراطات التراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضى للاستعمال السكنى من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.
واستعرض الوزير كذلك إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، بالإضافة لذلك تطرق الوزير إلى الهيئة التى ستشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.
وعرض اللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء، كما استعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المبانى التى تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع فى البناء، إلى جانب مقترحات حول المبانى التى تم استصدار تراخيص لها و تم الشروع فى البناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. مدبولى : عرض تصورات الاشتراطات البنائية النهائية على رئيس الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.