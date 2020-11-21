رئيس الهيئة الإنجيلية: مساهمتنا فى أكبر قافلة إنسانية تعكس رؤيتنا التنموية 

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مبادرة "نتشارك.. علشان بكره"، من خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، استعدادًا لفصل الشتاء، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "إننا نساهم بكل قدراتنا فى تحقيق الرؤية التنموية التى تتبناها الدولة المصرية والهيئة الإنجيلية فى العمل الاجتماعى، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأشد احتياجًا، دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة، وهو ما يعكس رؤية وطنية ودورًا تنمويًّا حقيقيًّا، أكثر قوة وفاعلية".

وأكدت مارجريت صاروفيم رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن مشاركة الهيئة تأتى ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك.. علشان بكره" التى أطلقها الصندوق لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنظمة".

وأضافت: "الهيئة تستهدف من خلال مشاركتها فى المبادرة محافظات سوهاج، المنيا، بنى سويف، البحيرة، القليوبية، القاهرة، من خلال توزيع 20 ألف شنطة دواجن، 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، 1000 بطانية، 2000 قطعة ملابس".

وشملت المبادرة "شاحنات القافلة الإنسانية"، والتى تعتبر الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ مستهدفةً مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاحتفالية الكبرى، التى نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكره"، استعدادًا لفصل الشتاء، بهدف تقديم الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.