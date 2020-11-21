نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء تصريح أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة وعدم السماح له بصعود المنبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر ويعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة لمنعه من أي عمل دعوي بالمساجد.

كما قرر خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبد الغني عبد الباقي علم الدين – إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

ويحذر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا.