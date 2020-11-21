رصدت وكالة رويترز للأنباء خلال أحدث إحصاء، أن عدد إصابات كورونا على مستوى العالم بلغ 57.17 مليون مواطن ووصلت إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و365111 حالة، حيث تم تسجيل إصابات في 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل.
وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.
وحققت اليابان، حسب بيان منشور على وكالة الأنباء السودانية، سونا، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.
إقرأ أيضًا.. مؤشر كورونا عالميًا: 46 ألف إصابة جديدة بالهند و22 ألف بألمانيا.. والصين تسجل 7 حالات فقط
وأحصت وزارة الصحة الموريتانية خلال آخر 24 ساعة حالة وفاة واحدة و 41 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ إجمالي الإصابات 8075 حالة فيما وصل مجموع الوفيات إلى 169 حالة.
كما سجلت المكسيك 719 حالة وفاة ورصدت 6426 حالة إصابة جديدة بالعدوى في الفترة المشار إليها ليصل المجموع الكلي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.
ونقلت وكالة الأنباء برازيليا، بنا، أن البرازيل أحصت طوال ال24 ساعة الأخيرة 552 وفاة إضافية إثر عدوى فيروس كورونا المستجد ليبلغ مجمل أعداد الوفيات المرصودة جراء العدوى في البلاد حتى الآن 168 ألفا و613 حالة، وأوضحت أن وزارة الصحة البرازيلية أنه رُصدت خلال الفترة نفسها 38 ألفًا و397 إصابة جديدة بالعدوى ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة 6 ملايين و20 ألفًا و164 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث إحصاء: 57 مليون مصاب كورونا على مستوى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.