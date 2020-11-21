أحدث إحصاء: 57 مليون مصاب كورونا على مستوى العالم

رصدت وكالة رويترز للأنباء خلال أحدث إحصاء، أن عدد إصابات كورونا على مستوى العالم بلغ 57.17 مليون مواطن ووصلت إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و365111 حالة، حيث تم تسجيل إصابات في 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.

وحققت اليابان، حسب بيان منشور على وكالة الأنباء السودانية، سونا، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.

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