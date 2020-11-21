انتهاء الشوط الأول .. الأهلي متقدم على أبوقير بنتيجة 2-1

انتهت مجريات الشوط الأول في المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق أبوقير للأسمدة بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي، في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

افتتح النادي الأهلي التسجيل بعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمود وحيد إلى أحمد الشيخ لكن قطعها مدافع أبو قير للأسمدة، وارتدت إلى وليد سليمان الذي سددها قوية للغاية في الزاوية اليمنى وارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

استحوذ النادي الأهلي على الكرة حتى استطاع تسجيل الثاني عن طريق ركلة جزاء احتسبت على مدافع أبوقير "إبراهيم ريعو" بعد لمسة يد، جعلته يتحصل على الكارت الأصفر الثاني، الذي تحول إلى اللون الأحمر وتم طرده من اللقاء في الدقيقة 26.

وسجل وليد سليمان ركلة الجزاء بعد تسديدة على يمين حارس مرمى أبو قير للأسمدة لتسكن الكرة الشباك.

وعلى عكس مجريات اللقاء، يسجل أبوقير هدفه الأول ويقلص الفارق في الدقيقة 41 بعد عرضية من هاني السيد من الطرف الأيمن إلى "كيرفا لا" سددها في الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي بعدما حاول التصدي للكرة لكن سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي.

وبدأ بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – العربي بدر.



الوسط: حمدي فتحي – أحمد نبيل – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو.



ويواجه الأهلي فريق أبوقير للأسمدة – فريق دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق الاتحاد السكندري بالدور المقبل.

