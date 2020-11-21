شيماء سيف تهنىء أيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها

حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة أيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت"شيماء" صورة لـ أيتن، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد حبيبتي، وعقبال 100000 سنه" اقرأ أيضًا..احتفالات مختلفة لـ جارة القمر فيروز في يوم ميلادها الـ 85



الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة شيماء سيف مسلسل"الزوجة 18"، التي تم عرضها في رمضان 2019، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، محمود البزاوي، هيدي كرم، من تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفى فكري.

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