تطبيع اسرائيلي جديد أم تسوية للأزمة الخليجية.. ماذا يفعل وزير خارجية أمريكا في الإمارات وقطر؟

زار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، وذلك عقب زيارة لدولة قطر بساعات معدودة,
ونقلت سي إن إن، أن بومبيو، التقى في الإمارات ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، كما التقى في قطر، الأمير تميم بن حمد.
جدير بالذكر أن زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الإماراتي، تأتي خلال جولة خارجية لاسرائيل.
ونشر بومبيو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تبادل مع ولي عهد أبو ظبي أنه تبادل معه وجهات النظر حول مستجدات منطقة الخليج والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي.
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وقال إنه بحث مع بن زايد، اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، فضلا عن نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي، الأمريكي الذي أُطلق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وناقش بن زايد مع بومبيو تنفيذ اتفاقات إبراهيم والجهود المبذولة لمواجهة إيران، مُشيرًا إلى نمو العلاقة بين أمريكا والإمارات العربية المتحدة.
وأعرب بومبيو عن سعادته بلقاء ولي عهد أبوظبي، وأمير قطر.
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