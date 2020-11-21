محافظ القاهرة يشدد على كافة المسئولين بالتعامل السريع مع شكاوي الأمطار

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الإنتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق، حيث تفقد محافظ القاهرة أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والبساتين والمعادى وطره ومصر القديمة ومنطقة المنصة والسيدة عائشة والتونسى وطرق الأوتوستراد والنصر وكورنيش النيل وميدان التحرير . وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه. اقرأ أيضًا..تنسيق بين معدات الأحياء والمراكز وشركات الصرف الصحي ومياه الشرب لرفع تجمعات الأمطار وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

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