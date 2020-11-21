مفاجأة علمية: الملاريا وراء انخفاض إصابات كورونا بأفريقيا

تمكن فريق بحثي علمي، يضم عددًا من الأساتذة السودانيين، من الحصول على نتائج أولية، عبر ورقة علمية، تشير إلى وجود دلائل حيوية قوية تتعلق بأن الخلايا المناعية التي ينتجها الجسم لإصابات سابقة بطفيل الملاريا "بلازموديوم فالسيبريم" قد تشابه بنسبة كبيرة تلك التي ينتجها الجسم في حالة التعرض لفيروس كورونا عند بعض الأشخاص في مناطق حزام الملاريا مما يمنح مناع نسبية ضد الإصابة بالأخير.
وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن، الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، سونا، أن التفعيل المستمر لخلايا "السي دي 8" المناعية في الأشخاص ساكني مناطق وبلدان حزام الملاريا ومنها السودان قد يكون سبباً قوياً محتملآ لتخفيف الأعراض المصاحبة عند مصابي الكورونا أو حتى الحماية من الاصابة بالفيروس.
من جهته، أوضح البروفيسور عماد كنوزي، رئيس الفريق البحثي والأستاذ بمدينة أفريقيا التكنولوجية بالسودان أنه بالإضافة لكون الورقه العلمية تعلل عدد الحالات القليل نسبيا لكوفيد 19 في الحزام الإفريقي للملاريا والممتد من السودان شرقاً وحتى موريتانيا في غرب أفريقيا فإن وجود تشابهات مناعية بين بعض بروتينات الفيروس وأحد بروتينات الطفيل المسبب للملاريا قد يشير بوضوح لمنهجية قد تكون متشابهة لتلك التي يغزو بها طفيل الملاريا لكريات الدم الحمراء.
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شارك في الورقة العلمية باحثين من جامعة أريزونا ومايو كلينك بتكساس بالإضافة إلى باحثين من اليابان وتركيا.
ويرى الفريق البحثي أن الورقة العلمية، قد تكون مثابة فتح جديد في فهم عملية عمل الفايروس كما يمكن أن تساهم في السعي الحثيث في استحداث اللقاحات ليس فقط المتعلقة بفيروس كورونا بل حتى لقاح مستقبلي لطفيل الملاريا.
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