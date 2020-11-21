تعليقات السوشيال ميديا على واقعة طيارة ياسمين صبري وسيدة المطر: لقد مات عمر (فيديو)

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، حول واقعة سيدة المطر، التي رُصدت وهي تبيع «ترمس» بأحد شوارع القاهرة تحت مياه الأمطار التي ضربت البلاد أمس الجمعة.

وقالت خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك مشاهير ورجال أعمال وفنانون ينشرون صورهم في طائرتهم الخاصة، أو ينشرون صور سياراتهم الفارهة، أو حقائب ومجوهرات، وعلى الجانب الآخر يوجد أشخاص فقراء وغلابة».

وأكملت: «رواد السوشيال ميديا قارنوا بين صورة سيدة المطر والفنانة ياسمين صبري في طائرتها وعلقوا (مات عمر)».

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