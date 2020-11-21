تعليقات السوشيال ميديا على واقعة طيارة ياسمين صبري وسيدة المطر: لقد مات عمر (فيديو)

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، حول واقعة سيدة المطر، التي رُصدت وهي تبيع «ترمس» بأحد شوارع القاهرة تحت مياه الأمطار التي ضربت البلاد أمس الجمعة.
وقالت خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هناك مشاهير ورجال أعمال وفنانون ينشرون صورهم في طائرتهم الخاصة، أو ينشرون صور سياراتهم الفارهة، أو حقائب ومجوهرات، وعلى الجانب الآخر يوجد أشخاص فقراء وغلابة».
وأكملت: «رواد السوشيال ميديا قارنوا بين صورة سيدة المطر والفنانة ياسمين صبري في طائرتها وعلقوا (مات عمر)».
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وأضاف «هناك مدرسة تتبنى رأي وإما بنعمة ربك فحدث، ومدرسة أخرى تطالب بعد استفزاز الفقراء بهذه الصور»، متابعة «البعض يحول هذه الوقائع لقضية أخرى ويتحدثون كأن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد بها فروق طبقية، لتذيع قنوات الإخوان والجزيرة هذه الصورة، وتزعم زيفا انهيار الأوضاع بمصر، وكأن لا يوجد فروق طبقية في قطر أو تركيا، أو بين أعضاء الجماعة الإرهابية أنفسهم».
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي ، أعلنت التواصل مع سيدة المطر لتقديم المساعدة لها، وأحالت ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.
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