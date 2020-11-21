البحوث الإسلامية: تباهي الأغنياء بثرواتهم يكسر قلوب البسطاء.. ولا يجب نشر صور سيارات بملايين

قال عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن الأشخاص الذين يفتخرون بالنعمة يجب أن يستحيون من الله سبحانه وتعالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تباهي الأغنياء بثرواتهم يكسر قلوب الفقراء والبسطاء.

وكشف النجار عن أن الشخص الذي يمتلك سيارة بملايين الجنيهات يجب ألا ينشرها ويتباهى بها.

وأشار عضو مجلس البحوث الإسلامية إلى أنه لا يجوز نشر الأغنياء صورهم بجانب سياراتهم الفارهة فهذا نوع من التفاخر، حتى لا يحدث كسرة لقلوب الفقراء والمحتاجين، فكسر القلب به نوع من الإساءة الأدبية والشعور بالحزن.

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وطالب الدكتور عبد الله النجار من الأغنياء ترك الاستفزاز بهذه المظاهر التي تعد من الكماليات وليست من الأساسيات.