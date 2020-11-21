وفاة 42 شخص وإصابة 1786 بـ«كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (السبت)، تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 533 ألفاً و555 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات 11 ألفاً و925 حالة، بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم.

ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 463 ألفاً و40 حالة، بعد تسجيل 2646 حالة شفاء اليوم أيضاً.