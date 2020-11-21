أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (السبت)، تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 533 ألفاً و555 حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات 11 ألفاً و925 حالة، بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم.
ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 463 ألفاً و40 حالة، بعد تسجيل 2646 حالة شفاء اليوم أيضاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة 42 شخص وإصابة 1786 بـ«كورونا» في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.