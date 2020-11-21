جدة - نرمين السيد - قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم السبت، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمى أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، على أن يعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتى القاهرة والجيزة، ومنعه من أى عمل دعوى بالمساجد، لتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة.





كما قرر خصم شهرين، من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبد الغنى عبد الباقى علم الدين، إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء، لتجاوزه أيضًا الوقت المحدد لخطبة الجمعة. ويحذر القطاع الدينى، من أى تجاوز فى هذا الشأن، وأى مخالفة لتعليمات الوزارة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات عقابية من الأوقاف ضد الأئمة المخالفين لتعليمات وقت خطبة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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