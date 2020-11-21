بالمعدول.. أصلك من أخلاقك والسوشيال ميديا مش هتربينا

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور إن الأصول والتربية، ليس لها أى علاقة بالمستوى المادى أو الثقافى أو العلمى أو الاجتماعى، بمعنى أنه من الممكن أن يكون شخص مستواه الاجتماعى والأدبى بسيط، إلا أن أخلاقه عالية جدا، والعكس.





وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أضاف شنودة فيكتور "مع احترامى لكل رؤساء مصر السابقين، إلا أننى أول مرة أرى رئيس جمهورية وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يفوّت مناسبة، إلا وتحدث عن مكارم الأخلاق والتربية وصحيح الدين".

وتابع فيكتور "الرئيس السيسى لا يتحدث فقط عن مكارم الأخلاق، بل يطبقها أيضا فى تعاملاته مع الناس، كما رأينا فى تعامله مع الرئيس السابق عدلى منصور، وغيره من قامات الدولة المصرية".

وأوضح فيكتور "نرى مواقف الرئيس مع رجل عادى أو سيدة عادية أو أسرة شهيد، مع شاب مع شابة مع طفل أو طفلة.. نرى كيف يحتويهم ويناقشهم، ويعاملهم برقى وأخلاق، وهى رسائل لكافة المواطنين ليكون تعاملهم برقى وأخلاق".

وأشار فيكتور إلى أنه "فى مستوى الأسرة.. رب الأسرة مسؤول عن توجيه سلوك أبنائه بداية من التحاقهم بالمدرسة، أو تعاملهم مع أحد الجيران، أو الأقارب والمجتمع ككل، فكل منا راعٍ، وكل منا مسؤول عن رعيته، وهى مسؤولية ورسالة مهمة".

ولفت فيكتور إلى أن "دور مؤسسات المجتمع عموما، المدرسة، الكلية ، النادى، المسجد، الكنيسة، مهم، فآخذ صحيح دينى من الكنيسة أو المسجد، ويأتى بعد ذلك دور وسائل الإعلام، ومنها الفن والتمثيل والموسيقى، وإذا كنت لا استطيع إيقاف الأشياء السيئة، فأقوم بزيادة الأشياء الإيجابية الجيدة".

واختتم شنودة "إذا كان عندى رئيس جمهورية يتعامل برقى وأخلاق، بالتبعية كل من تحته، لابد أن يكونوا كذلك، وإذا تكاملت كل المؤسسات، فحينها يرتقى المجتمع ككل.. الحلو فى مصر كتير.. اكتشفوه اعملوا إضاءة عليه.. مصر مليئة بالمواهب".