الكهرباء: ضخ 900 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية خلال السنوات الماضية

قالت الدكتورة دلال حلمى، رئيس قطاع الشؤون الفنية لسوق الكهرباء والربط الدولى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم ضخ 900 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية على مدار السنوات الماضية.

وأضافت حلمى، خلال مشاركتها بمؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والأردن من خلال إضافة دولة العراق لعمليات الربط.

وكشفت أنه تم الاتفاق على تصدير الطاقة الكهربائية للعراق فى اجتماعات اللجنة العليا للمشاركة بين البلدين مؤخرا.

ولفتت رئيس قطاع الشؤون الفنية بالشركة القابضة للكهرباء، إلى قيام وزارة الكهرباء بعمل دراسات لرفع القدرة الإنتاجية بالنسبة للربط الشبكى مع ليبيا فضلا عن دراسات أخرى للربط الشبكى مع كريت وقبرص واليونان.