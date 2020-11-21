النتيجة خلال 30 دقيقة.. تفاصيل أول جهاز اختبار شخصي لفيروس كورونا في المنزل.. صور

وافقت الولايات المتحدة على وجه السرعة على تسويق اختبار سريع للاستخدام الفردي من أجل الكشف عن (كوفيد - 19) والذي يوفر النتيجة في غضون 30 دقيقة.
وقال رئيس وكالة العقاقير الأميركية إن الأمر يتعلق بـ«أول» اختبار «يقوم به الفرد بنفسه ويعطي النتائج في المنزل». ويمكن أخذ العينة من الأنف للأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 14 عاما.
جهاز الفحص، الذي أنتجته شركة «لوسيرا هيلث»، متاح بموجب وصفة طبية.
وتعمل أول أداة اختبار لفيروس كورونا في المنازل كالاتي:-
أعطت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الضوء الأخضر بشكل طارئ لأول اختبار سريع المنزل. أداة الاختبار »لوسیرا هیلت« تعطي الفيروس كورونا يمكن إجراؤه بالكامل في النتائج خلال 30 دقيقة.
1.المسحة: يقوم المستخدم بجمع عينة من منخرى الأنف بواسطة مسحة معقمة.
2- اخذ العينة: تدار في قارورة صغيرة داخلها كواشف كيميائية،و يتم إدخال القارورة داخل خرطوشة الاختبار.
3. خرطوشة الاختبار: إنزيم - النسخ العكسي ( RT ) - يحول صناعيا أي رنا فيروسي في العينة إلى حمض نووي ريبي متمم.
4. تقنية الفحص: يجمع الجهاز بين النسخ العكسي ونظام تفاعل التضخيم متساوي الحرارة ( LAMP ) الذي ينسخ الحمض النووي الريبي المتمم بشكل متكرر حتى يصل إلى المستوى القابل للاكتشاف.
5. الكشف: تغير لون صبغة الحمض النووي يشير إلى وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي.
6. النتيجة: تعرض خلال 30 دقيقة بواسطة مصابيح LED موجبة أو سلبية.
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